Chinesischer Volkskongress eröffnet

Beijing. Chinas oberstes politisches Beratungsgremium, der Chinesische Volkskongress, hat am Montag (Ortszeit) in Beijing seine jährliche Sitzung eröffnet. 2024 markiert den 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Der 14. Volkskongress fällt auf ein entscheidendes Jahr für die Erreichung der Ziele und Aufgaben, erklärte Wang Huning, der Vorsitzende des Nationalen Ausschusses. Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie weitere Kabinettsmitglieder waren vertreten. Der Kongress begann in der Großen Halle des Volkes, wo mehr als 2.000 nationale politische Berater versammelt waren. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua gehe es darum, die Modernisierung Chinas voranzutreiben, aktiv Vorschläge zu unterbreiten und einen breiten Konsens zu fördern, damit das Land die Ziele der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erreichen könne. (jW)