Kenia: 1.000 Polizisten nach Haiti

Nairobi. Angesichts eskalierender Bandengewalt in Haiti will die kenianische Regierung 1.000 Polizeibeamte entsenden. Nach monatelangen Verhandlungen und einem juristischen Tauziehen unterzeichneten Vertreter beider Länder am Freitag ein entsprechendes Abkommen. »Das ist eine Mission der Menschlichkeit, eine Mission der Solidarität«, sagte Kenias Präsident William Ruto in Nairobi. Der nicht gewählte haitische Interimspremier Ariel Henry dankte der kenianischen Regierung. Banden kontrollieren nach UN-Schätzung rund 80 Prozent der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince und weiten ihr Einflussgebiet zunehmend auch auf andere Teile des Landes aus. (dpa/jW)