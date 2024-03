Dax markiert siebtes Rekordhoch in Folge

Frankfurt am Main. Die deutsche Wirtschaft ist in der Rezession, aber die großen deutschen Konzerne sind »Global Player«, und mangels alternativer Anlagemöglichkeiten strömen Aktionäre in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg am Freitag um bis zu 0,8 Prozent und markierte mit 17.816,52 Punkten den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch. »Es ist die erfolgreichste Serie seit 2015«, sagte Jürgen Molnar vom Brokerhaus Robomarkets zu Reuters, und verwies auf Hoffnungen, dass Fed und EZB demnächst die Leitzinsen senken. Besonders begehrt waren am Freitag die Papiere von Daimler Truck mit einem Plus von zeitweise knapp 15 Prozent. Sie waren mit 43,28 Euro so teuer wie nie zuvor. Der Konzern hatte mittels Preiserhöhungen 2023 ein Rekordergebnis erzielt sowie einen milliardenschweren Aktienrückkauf und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt. (Reuters/jW)