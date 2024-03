Netzagentur legt Pläne für Netzausbau vor

Bonn. Die Bundesnetzagentur hat am Freitag neue Pläne für den Ausbau des Stromübertragungsnetzes, der sogenannten Stromautobahnen, vorgelegt. Demnach sind an Land unter anderem fünf neue Gleichstromverbindungen mit einer Kapazität von jeweils zwei Gigawatt geplant. Drei davon verlaufen in Nord-Süd-Richtung, zwei in Ost-West-Richtung. Geplant sind auch weitere Leitungen zur Anbindung von Windparks auf See sowie Umspannwerke und Schaltanlagen. Der sogenannte Netzentwicklungsplan Strom 2023–2037/2045 legt nach Angaben der Behörde den vordringlichen Ausbaubedarf im Stromübertragungsnetz fest. (dpa/jW)