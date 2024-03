Syrien: Drei Tote nach israelischen Angriffen

Damaskus. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Haus in Syrien nahe der Mittelmeerküste sind syrischen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Das lokale Krankenhaus bestätigte gegenüber dpa, dass bei dem Angriff am Freitag nahe der Hafenstadt Banijas sieben weitere Menschen verletzt wurden. Die oppositionsnahe »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien berichtete, dass das getroffene Haus von Mitgliedern proiranischer Milizen bewohnt gewesen sei. Israels bombardiert immer wieder Ziele im Nachbarland und hält seit 1967 die syrischen Golanhöhen besetzt. (dpa/jW)