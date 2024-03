Tschad: Anführer von Opposition getötet

N’Djamena. Im Tschad ist wenige Monate vor der geplanten Präsidentschaftswahl der führende Oppositionspolitiker Yaya Dillo nach Angaben der Behörden erschossen worden. Dillo sei am Mittwoch bei einem Schusswechsel mit Einsatzkräften getötet worden, teilte Staatsanwalt Oumar Mahamat Kedelaye am Donnerstag mit. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Ein Augenzeuge hatte am Mittwoch gegenüber Reuters auf Schießereien in der Hauptstadt N’Djamena hingewiesen. Die Schusswechsel seien in der Nähe des Hauptquartiers von Dillos Partei PSF erfolgt. Dabei soll es auch Tote gegeben haben. Die am Vortag blockierten Internetzugänge seien immer noch gesperrt, so der Zeuge. (Reuters/jW)