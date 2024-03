Ultraorthodoxe Juden sollen Wehrdienst leisten

Tel Aviv. Israels Verteidigungsminister Joaw Gallant fordert, auch Mitglieder der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft zum Militärdienst einzuberufen. »Wir alle müssen die Last tragen«, sagte Gallant am Mittwoch abend bei einer Pressekonferenz. Es bestehe »eine unmittelbare Notwendigkeit« für die Ausweitung des Wehrdienstes für aktive Soldaten sowie eine Verlängerung des Dienstes für Reservisten. In Israel ist der Militärdienst verpflichtend, jedoch können ultraorthodoxe Juden davon befreit werden. Benjamin Gantz, ehemaliger Verteidigungsminister und Mitglied des Kriegskabinetts, begrüßte den Vorschlag. Dagegen äußerte der Minister für das Kulturerbe, Amihai Eliyahu, Kritik. Es gebe »überhaupt keine Möglichkeit«, die ultraorthodoxe Gemeinschaft »zwangsweise einzuziehen«, sagte er dem Radiosender der israelischen Armee. (AFP/jW)