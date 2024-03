Israelische Luftangriffe nahe Damaskus

Damaskus. Israel hat nach syrischen Angaben erneut Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Die Luftangriffe seien am Mittwoch abend von den besetzten Golanhöhen aus gestartet worden, erklärte das syrische Verteidigungsministerium. Dabei seien »Orte in der Region Damaskus ins Visier genommen« worden. »Unsere Luftabwehr reagierte auf die Raketen der Aggressoren und schoss die meisten von ihnen ab.« Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus hörte heftige Explosionen. Die israelische Armee lehnte eine Stellungnahme ab. Israel äußert sich in der Regel nicht zu einzelnen Angriffen in Syrien. (AFP/jW)