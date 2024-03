Umsatzrückgang im Einzelhandel

Berlin. Die deutschen Einzelhändler sind schlecht ins Jahr gestartet. Ihr Umsatz sank im Januar um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es einen Rückgang in gleicher Höhe. Gemessen am Januar 2023 gab es ein reales Minus von 1,4 Prozent. Der Umsatz mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren schrumpfte im Vergleich zum Januar 2023 um real 0,4 Prozent. Das Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf fiel um 7,7 Prozent geringer aus. Der lange boomende Internet- und Versandhandel nahm real 3,3 Prozent weniger ein als ein Jahr zuvor. (Reuters/jW)