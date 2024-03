Zahl der Erwerbslosen gestiegen

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Erwerbslosen ist im Februar im Vergleich zum Vormonat um rund 8.000 auf 2,814 Millionen Menschen gestiegen. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sei die Zahl um 194.000 nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Erwerbslosenquote betrug im Februar unverändert zum Januar 6,1 Prozent. Gegenüber dem Februar 2023 hat sich die Quote um 0,4 Punkte erhöht. BA-Chefin Andrea Nahles erklärte den Anstieg mit dem »schwachen konjunkturellen Umfeld«. (dpa/jW)