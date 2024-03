EU gibt 137 Milliarden Euro für Polen frei

Brüssel. Die EU-Kommission hat für Polen 137 Milliarden Euro freigegeben, die wegen Sorgen um den Rechtsstaat eingefroren worden waren. Die neue Regierung in Warschau habe ein eindeutiges Bekenntnis zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU abgegeben, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag zur Begründung mit. Nun werden zum einen rund 76,5 Milliarden Euro aus dem Kohäsionshaushalt überwiesen, mit dem der Lebensstandard der Mitgliedstaaten angeglichen werden soll. Zum anderen wird die Kommission rund 60 Milliarden an Coronahilfen der EU freigeben. (dpa/jW)