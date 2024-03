Prag: Geldgeber für Munition für Ukraine gesucht

Prag. Tschechien sammelt finanzielle Unterstützer für das Vorhaben, große Mengen Artilleriemunition für die Ukraine in Nicht-EU-Staaten zu kaufen. Derzeit liefen mit verschiedenen Ländern »intensive Verhandlungen«, bestätigte eine Sprecherin von Ministerpräsident Petr Fiala am Donnerstag in Prag. Die Initiative der Regierung sei beim Ukraine-Gipfel in Paris am Montag auf großes Interesse gestoßen. Bisher hätten rund 15 Staaten ihre Bereitschaft signalisiert, sich daran zu beteiligen. Die Regierungschefs der Niederlande und Belgiens erklärten, 100 beziehungsweise 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. (dpa/jW)