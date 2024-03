Transnistrien besorgt über Militäraktivitäten

Chișinău. Das Militär Transnistriens ist besorgt über die zunehmende Aktivität des moldauischen Verteidigungsministeriums, sagte Oleg Beljakow, der Kovorsitzende der Gemeinsamen Kontrollkommission (JCC) für die »Friedensoperation« in der nicht anerkannten Republik, wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag berichtete.

»Obwohl die moldauische Seite behauptet, es handele sich um geplante jährliche Aktivitäten, wissen wir, dass Vorladungen verschickt, Wehrpflichtige in den Einberufungsbüros befragt, Kraftfahrzeuge inventarisiert und der Verbleib von Personal, meist Männern, überprüft werden. Dies kann nur eine gewisse Besorgnis hervorrufen. Wir haben so etwas schon 1992 erlebt«, sagte Beljakow. Er betonte, dass die russischen Truppen weiterhin die Sicherheit am linken Dnjestrufer gewährleisten. (jW)