Glasmanufaktur in Brandenburg vor Pleite

Berlin. Die Glasmanufaktur Brandenburg (GMB), die pro Tag etwa 350 Tonnen Flachglas produziert, unter anderem für die Solarindustrie, steht laut Spiegel vor der Pleite. Das Magazin zitierte am Mittwoch aus einem Brief des Mehrheitseigentümers Borosil: »Sollten im März keine Entscheidungen zur Unterstützung der deutschen Solarindustrie getroffen werden, muss Borosil die Produktion in Tschernitz einstellen und die GMB schließen.« Etwa 300 Jobs wären unmittelbar betroffen. Laut Spiegel ist die GMB der »größte Arbeitgeber in der Region« und der letzte Solarglashersteller in Deutschland. (jW)