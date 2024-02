Italien: Albanien stimmt Migrationsabkommen zu

Tirana. Albaniens Parlament hat am Donnerstag das Migrationsabkommen mit Italien ratifiziert. Damit kann Italien auf albanischem Territorium Internierungslager für Geflüchtete einrichten. In den von Italien betriebenen Lagern werden dann ihre Asylanträge geprüft und bei Ablehnung schnelle Abschiebungen durchgeführt. Zur ersten Aufnahme soll demnach ein Lager in der Hafenstadt Shëngjin an der Adria dienen. Italien verwaltet die Camps und ist für die Sicherheit darin zuständig. (dpa/jW)