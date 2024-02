Putin dementiert Atompläne im Weltall

Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Vorwürfe aus den USA zu angeblichen Atomplänen im Weltraum zurückgewiesen. »Unsere Position ist klar und deutlich: Wir waren immer kategorisch gegen die Stationierung von Atomwaffen im Weltall und sind es auch jetzt«, sagte der Kremlchef der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstag bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Russland habe stets dazu aufgerufen, bestehende Vereinbarungen in diesem Bereich einzuhalten. Auch Schoigu erklärte, dass Russland keine Atomprojekte im Weltraum habe. Die USA wüssten das auch.

US-Medien hatten in der vergangenen Woche begonnen, über atomare Ambitionen Russlands im All zu spekulieren. Das neue nukleare Potenzial solle sich gegen Satelliten im All richten und könne damit eine Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit darstellen, hieß es. Die US-Regierung erklärte daraufhin, Russland entwickle militärische Fähigkeiten zum Einsatz gegen Satelliten im Weltall. Zur spezifischen Art dieser Bedrohung wurden keine Angaben gemacht.

Der Kreml sieht in den Spekulationen auch einen Versuch, Russland zur Wiederaufnahme von Gesprächen über die strategische Sicherheit zu bewegen. Prinzipiell sei dies ebenso wie Verhandlungen zur Ukraine möglich, sagte Putin. Dieser Dialog sei aber unvereinbar mit den Aufrufen der USA, Russland in der Ukraine eine strategische Niederlage beizubringen. (dpa/jW)