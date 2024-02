Discover: Cockpit schlägt Schlichtung vor

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa-Tochter Discover hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) dem Unternehmen eine Schlichtung vorgeschlagen. Eine Lösung am Verhandlungstisch wäre möglich, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch abend in Frankfurt mit. Sie rief das Management dazu auf, »seine Verweigerungshaltung endlich zu beenden«. (dpa/jW)