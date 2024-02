Rosneft: Nach Enteignung droht Mangel

Berlin. Laut einem Bericht des Wirtschaftsministeriums an den Energieausschuss im Bundestag würden monatlich Tausende Tonnen Diesel und Heizöl fehlen, sollten Anteile des Mineralölkonzerns Rosneft Deutschland an drei deutschen Raffinerien ausfallen. Dies gefährde die Versorgung von Millionen Verbrauchern in Ost- und Süddeutschland. Das Ministerium prüft eine Enteignung des Unternehmens. Der Bund hatte die deutschen Töchter des russischen Mutterkonzerns im September 2022 unter Treuhandverwaltung gestellt. Ziel war offiziell, die Versorgung zu sichern. Die Treuhandlösung läuft am 10. März aus. (dpa/jW)