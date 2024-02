Indien: Polizei will Bauern stoppen

Shambhu. Mit Tränengas und Wasserwerfern hat die indische Polizei am Mittwoch versucht, einen Protestmarsch Tausender Bauern auf Neu-Delhi zu stoppen. Als der Demonstrationszug sich wieder neu formieren wollte, feuerte die Polizei erneut Tränengas ab. Landwirtschaftsminister Arjun Munda bot zugleich eine Wiederaufnahme der Gespräche über mehr staatliche Unterstützung und faire Preise an. Die Landwirte kamen überwiegend aus dem Bundesstaat Punjab. Seit Tagen sind alle Zufahrten nach Neu-Delhi wegen der Proteste gesperrt oder eingeschränkt, was für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr sorgt. (Reuters/jW)