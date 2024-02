Britischer Raketentest gescheitert

London. Ein jüngster Atomwaffentest der britischen Marine ist gescheitert. Eine mit einer Sprengkopfattrappe ausgestattete Rakete habe nach dem Start vom Atom-U-Boot »HMS Vanguard« eine Fehlzündung erlitten und sei vor der Küste von Florida ins Meer gestürzt, berichteten britische Medien in der Nacht zum Mittwoch. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte, es sei bei der Übung am 30. Januar zu einer »Anomalität« gekommen. Sky News sprach von einem »peinlichen Rückschlag« für die Royal Navy. Es war demnach bereits der zweite gescheiterte Test einer »Trident«-Atomrakete, bereits 2016 war es zu einem Fehler gekommen. (dpa/jW)