Belarus verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Minsk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ordnet verschärfte Sicherheitsvorkehrungen an. Mit bewaffneten Straßenpatrouillen solle die Kriminalität besser in den Griff gebracht werden, sagte der Präsident bei einem Treffen mit Vertretern der zentralen Sicherheitsorgane am Dienstag. Zwar gehe die Kriminalitätsrate in Belarus zurück, das Land sei jedoch durch Verbrechen »extremistischer Natur« gefährdet. Lukaschenko forderte unter anderem Innenministerium, Geheimdienst und Staatsanwaltschaft auf, die Situation unter Kontrolle zu bringen. (Reuters/jW)