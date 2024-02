Brand an Wohnhaus von SPD-Politiker

Waltershausen. Nach einem Brand am Wohnhaus des SPD-Lokalpolitikers Michael Müller im westthüringischen Waltershausen ermittelt die Kriminalpolizei. Die Fassade des Hauses und ein davor abgestelltes Auto seien in der Nacht zu Montag vorsätzlich in Brand gesetzt worden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag. Zu den Hintergründen machte er keine Angaben. Der Betroffene hat nach eigenen Angaben kürzlich eine Demo gegen rechts organisiert. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Angriffe auf Wahlkreisbüros von SPD und Linkspartei in Thüringen. (dpa/jW)