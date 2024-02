Polnische Bauern blockieren ukrainisches Getreide

Warschau. Polnische Bauern haben am Dienstag am Grenzübergang Medyka ukrainische Güterwaggons mit Getreide geöffnet und so die Strecke blockiert. Aus mehreren Waggons wurde Mais abgelassen, dazu sangen die Bauern die polnische Nationalhymne. Nach Angaben der ukrainischen Eisenbahn waren die geöffneten Getreidewaggons für den Transport nach Deutschland bestimmt. Derzeit stünden 40 mit Agrargütern beladene Waggons im Grenzbahnhof, so die Bahn. Polnische Bauern protestieren seit Monaten gegen Dumpingkonkurrenz aus dem Nachbarland. (dpa/jW)