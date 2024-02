Lufthansa-Bodenpersonal erneut im Streik

Frankfurt am Main. Zum zweiten Mal in diesem Monat hat ein Warnstreik des Bodenpersonals den Betrieb der Lufthansa fast vollständig lahmgelegt. Die größte deutsche Fluggesellschaft konnte am Dienstag nur rund zehn Prozent ihrer eigentlich geplanten 1.000 Starts und Landungen anbieten, wie ein Sprecher sagte. Mehr als 100.000 Passagiere mussten ihre Pläne ändern. Verdi sprach von einer ungebrochenen Beteiligung der Beschäftigten. Die Gewerkschaft verlangt für die mehr als 20.000 Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Lufthansa hatte zuletzt bei einer Laufzeit von 25 Monaten die Prämie sowie rund zehn Prozent mehr Gehalt angeboten. Verdi will bei den für diesen Mittwoch angesetzten Tarifverhandlungen auf einen Abschluss dringen. (dpa/jW)