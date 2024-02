Thailand: Ermittlungen gegen Exregierungschef

Bangkok. Einen Tag nach der vorzeitigen Haftentlassung von Thailands Exregierungschef Thaksin Shinawatra hat die Staatsanwaltschaft gegen ihn Ermittlungen wegen mutmaßlicher Majestätsbeleidigung eingeleitet. Der thailändische Generalstaatsanwalt habe nun »weitere Ermittlungen« zu den Vorwürfen zugelassen, der 74jährige Thaksin habe im Jahr 2015 gegen das Gesetz gegen Majestätsbeleidigung verstoßen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Thaksin hatte Thailand von 2001 bis zu einem Staatsstreich des Militärs im Jahr 2006 regiert. Als Widersacher des royalistischen Establishments in Thailand übt der Medienunternehmer immer noch großen Einfluss auf die Politik in dem Königreich aus. Am Sonntag war er auf Bewährung vorzeitig aus einer achtjährigen Haft wegen Korruption und Machtmissbrauchs entlassen worden. (AFP/jW)