Rotes Kreuz: Viele durch Ukraine-Krieg vermisst

Genf. Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gelten zahlreiche Menschen als vermisst, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Montag in Genf berichtete. Das IKRK sei »bemüht, das Schicksal von 23.000 Personen zu klären, deren Familien nicht wissen, was mit ihren Angehörigen geschehen ist – weil sie entweder gefangengenommen oder getötet wurden oder weil sie geflohen sind und der Kontakt dadurch verloren ging.« Laut dem Roten Kreuz haben sowohl russische als auch ukrainische Behörden ein nationales Auskunftsbüro eingerichtet, welches Informationen über Kriegsgefangene oder internierte Zivilpersonen sammelt, zusammenführt und übermittelt. (dpa/jW)