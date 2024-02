Fast 140 Geflüchtete aus Ärmelkanal gerettet

Paris. Französische Rettungsschiffe haben am Wochenende fast 140 schiffbrüchige Geflüchtete im Ärmelkanal in Sicherheit gebracht. Nach Behördenangaben vom Sonntag wurden am Sonnabend morgen zunächst 57 Menschen aus einem Boot geborgen. Stunden später waren es nochmals 75 Menschen, die einen Notruf abgesetzt hatten. Fünf weitere Menschen, darunter ein vier Monate altes Baby, wurden nahe dem Küstenort Boulogne-sur-Mer aus dem Meer gerettet, nachdem ihr Boot gekentert war. (AFP/jW)