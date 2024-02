Griechische Bauern wollen Athen lahmlegen

Athen. Tausende Landwirte aus ganz Griechenland wollen am Dienstag in Athen protestieren und das Zentrum der Hauptstadt lahmlegen. Die geplante Demonstration ist der Höhepunkt einer bereits seit Wochen andauernden Protestphase. Bislang wurden etwa stundenweise wichtige Autobahnen des Landes blockiert. Die Bauernverbände fordern unter anderem niedrigere Treibstoff- und Düngemittelpreise und geringere Stromkosten. Es wird damit gerechnet, dass sich am Dienstag viele andere Verbände, politische Gruppen und Gewerkschaften den Protesten der Bauern anschließen. (dpa/jW)