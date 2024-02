Autozulieferer Forvia will 10.000 Jobs streichen

Paris. Der französische Automobilzulieferer Forvia will bis zum Jahr 2028 10.000 Jobs in Europa streichen. Forvia-Finanzchef Olivier Durand sagte bei einer Pressekonferenz am Montag, der beabsichtigte Stellenabbau werde in unterschiedlichem Ausmaß »alle Standorte betreffen«. Die Kürzung von mehr als 13 Prozent der Gesamtbelegschaft soll demnach insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigern. Bis 2028 will Forvia dadurch 500 Millionen Euro seiner Ausgaben kürzen. Ende 2023 beschäftigte der Autozulieferer rund 75.500 Menschen, hauptsächlich in Frankreich sowie in der BRD, Polen, Tschechien und Spanien.(AFP/jW)