Ruanda lehnt Abzug aus DR Kongo ab

Kigali. Vertreter Ruandas wiesen am Montag die Forderung der USA nach einem Abzug aus dem Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo zurück und erklärten, sie würden ruandisches Territorium verteidigen, da Kongo eine »dramatische militärische Aufrüstung« in Grenznähe durchführe. Wie Africa News berichtete, sprach das ruandische Außenministerium von einer »Bedrohung der nationalen Sicherheit Ruandas« durch eine bewaffnete Gruppe in der DR Kongo, zu deren Mitgliedern mutmaßliche Täter des Völkermordes von 1994 gehören. Die Rebellengruppe FDLR sei »vollständig in die kongolesische Armee integriert«, hieß es in der Erklärung. (jW)