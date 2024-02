Israel droht mit Rafah-Offensive zu Ramadan

Tel Aviv. Der israelische Minister ohne Aufgabenbereich Benjamin Gantz hat mit dem Start der geplanten Offensive auf Rafah zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan gedroht. »Wenn die Geiseln bis zum Ramadan nicht zu Hause sind, werden die Kämpfe überall weitergehen, auch in Rafah«, sagte der ehemalige Armeechef, der dem Kriegskabinett angehört, am Sonntag in Jerusalem. In Rafah an der Grenze zu Ägypten haben rund 1,4 Millionen Palästinenser Zuflucht gesucht. Trotz internationaler Warnungen beharrt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf dem Angriff und bekräftigte sein Ziel, »die Arbeit zu Ende zu bringen, um einen totalen Sieg« über die Hamas zu erringen. Unterdessen hat am Montag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein weiterer Prozess gegen Israel begonnen. Diesmal geht es um die Folgen der Besatzung. (AFP/jW)