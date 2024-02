Verstärkte Patroullien um Taiwan

Beijing. Nachdem zwei chinesische Staatsbürger bei einem Bootsunfall infolge einer Verfolgungsjagd durch die taiwanesische Küstenwache gestorben waren, hat die Regierung in Beijing vermehrte Patrouillen in den Gewässern rund um die abtrünnige Provinz angekündigt. »Regelmäßige Patrouilleneinsätze« sollten die Ordnung in den betreffenden Gewässern aufrechterhalten und das »Leben der Fischer« schützten, erklärte die chinesische Küstenwache am Sonntag. Am Mittwoch war das Schnellboot mit vier Insassen nach einer Verfolgungsjagd durch die taiwanesische Küstenwache gekentert. Beijing sprach von einem »bösartigen Vorfall« und rief Taiwan auf, die zwei überlebenden Bootspassagiere freizulassen. (dpa/jW)