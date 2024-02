Britischer Außenminister will Falklandinseln besuchen

London. Großbritanniens Außenminister David Cameron will die Falklandinseln (span. Islas Malvinas) besuchen und hat Argentiniens Ansprüchen auf die Inselgruppe eine Absage erteilt. Laut Nachrichtenagentur PA wäre es der erste Besuch eines britischen Regierungsmitglieds seit 2016. Die Falklandinseln seien »geschätzter Teil der britischen Familie«, so Cameron am Sonntag. Die Frage der Souveränität stehe »nicht zur Diskussion, solange sie Teil dieser Familie sein wollen«. Großbritannien hatte 1982 einen Krieg um die Inselgruppe mit der damaligen argentinischen Militärregierung geführt. (dpa/jW)