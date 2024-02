Hohe Geldstrafe bedroht Trumps Bargeldvorräte

New York. Nach einem Urteil im Betrugsprozess gegen Donald Trump muss der ehemalige US-Präsident innerhalb von 30 Tagen mehr als 350 Millionen Dollar aufbringen. Der New Yorker Richterspruch verlangt zudem, dass der 77jährige Immobilienunternehmer drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen darf. Seine Söhne Eric und Donald Jr. müssen demnach jeweils rund vier Millionen Dollar Strafe zahlen und dürfen zwei Jahre lang ebenfalls kein Unternehmen in dem Bundesstaat leiten, hieß es in der Anordnung, die Richter Arthur Engoron am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte. (dpa/jW)