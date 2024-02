Forderung nach Geldern für UNRWA

München. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi , hat eine Wiederaufnahme der Zahlungen an das in der Kritik stehende UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) gefordert. »Je früher die Entscheidungen über die Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Finanzierung getroffen werden, desto besser für das Leben von Millionen von Menschen«, sagte der Italiener der dpa am Wochenende. Für die Menschen in Gaza sei die Situation verheerend.

Die israelische Regierung bezichtigt UNRWA, an Aktivitäten der Hamas beteiligt zu sein. Mehrere westliche Länder stellten deshalb vorübergehend die Zahlungen an das Hilfswerk ein. Israels Verteidigungsminister, Joaw Gallant, hatte die Vorwürfe erst am Freitag bekräftigt. Angeblich seien mehr als 30 UNRWA-Mitarbeiter am Hamas-Angriff auf Israel beteiligt gewesen. (dpa/jW)