Den Haag: Anhörung zu israelischer Besatzung

Den Haag. Am Montag beginnt in Den Haag die Anhörung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur israelischen Besatzung. Eine noch nie dagewesene Anzahl von Ländern und internationalen Organisationen werden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) vom Freitag teilnehmen. 52 Länder und drei internationale Organisationen werden an der mündlichen Verhandlung teilnehmen, mehr als bei jedem anderen Fall, seit das höchste Gericht der Welt 1946 seine Arbeit aufnahm. Die breite Beteiligung an den Anhörungen und die vielen schriftlichen Eingaben spiegeln die wachsende weltweite Dynamik wider, die sich gegen die jahrzehntelange Missachtung des Völkerrechts in den besetzten palästinensischen Gebieten richtet, erklärte HRW. (jW)