Verletzte Asylsuchende in Großbritannien

London. In Großbritannien sind mehrere verletzte Asylsuchende in einem Lastwagen aus der EU entdeckt worden. Sechs Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag in der südenglischen Stadt Newhaven am Ärmelkanal mit. Zwei Männer seien festgenommen worden – einer wegen illegaler Einreise und einer wegen Beihilfe dazu. Der Lastwagen war zuvor mit einer Fähre in Großbritannien angekommen. Jedes Jahr versuchen Zehntausende Asylsuchende, den Ärmelkanal von Belgien oder Frankreich nach Großbritannien zu überqueren. Die meisten versuchen die Überfahrt in kleinen Schlauchbooten, aber immer wieder riskieren Menschen auch die Fahrt in Lastwagen. Im Herbst 2019 wurden in der Grafschaft Essex 39 tote Menschen aus Vietnam in einem Lkw entdeckt, der vom Festland kam. (dpa/jW)