Nawalny-Tod: Moskau weist Vorwürfe zurück

Moskau. Das russische Außenministerium hat den USA vorgeworfen, »pauschale Anschuldigungen« hinsichtlich der Verantwortung für den Tod des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny zu erheben. »Statt pauschaler Anschuldigungen sollte man Zurückhaltung üben und die offiziellen Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung abwarten«, hieß es in einer Erklärung. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, machte seinerseits den Westen und die Ukraine für den Tod Nawalnys verantwortlich. Westliche Politiker, »die eine große Anzahl von Fehlentscheidungen getroffen haben und sich an ihre Positionen klammern, profitierten von seinem Tod«. Nawalny war nach Angaben der Gefängnisbehörden am Freitag in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion gestorben. Die Gründe für seinen Tod würden untersucht, hieß es. (AFP/jW)