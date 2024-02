Prabowo gewinnt Wahlen in Indonesien

Jakarta. Am Tag nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Indonesien am Mittwoch haben offizielle Zahlen den deutlichen Sieg des Exgenerals Prabowo Subianto, Exschwiegersohn des früheren Diktators Suharto, bestätigt. Bis zum Donnerstag morgen (Ortszeit) wurden knapp 40 Prozent der Stimmen ausgezählt. Prabowo (72) kommt demnach auf etwa 56 Prozent und muss nicht in einer Stichwahl gegen einen seiner beiden Kontrahenten antreten. (dpa/jW)