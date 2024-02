Israelische Angriffe im Libanon

Beirut. Bei israelischen Angriffen auf den Libanon in der Nacht zu Donnerstag sind libanesischen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden. Das bestätigte das Nabih-Berri-Krankenhaus in Nabatäa im Süden des Landes gegenüber dpa. Der israelische Angriff auf das fünfstöckige Gebäude in Nabatäa erfolgte nach einem Raketeneinschlag in einer Militärbasis in Safed im Norden Israels am Mittwoch. Dabei wurde auch eine 20jährige Soldatin getötet. Israel hat daraufhin eine Angriffswelle auf libanesisches Gebiet eingeleitet. Bereits am Mittwoch wurden dabei im Libanon mindestens vier Menschen getötet. Israels Generalstabschef Herzl Halevi sagte am Mittwoch, dass sein Land sich auf einen möglichen Krieg im Norden vorbereite. (dpa/jW)