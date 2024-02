Russland dementiert US-Anschuldigungen

Moskau. Russland hat eine Warnung der USA vor russischen nuklearen Fähigkeiten im Weltraum als »bösartige Fälschung« zurückgewiesen. Diese sei ein Versuch der US-Regierung, den Kongress zur Genehmigung von mehr Geld für die Ukraine und zur Bekämpfung Russlands zu bewegen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Die New York Times und der Sender ABC News hatten am Mittwoch über russische Pläne für im Weltall stationierte Atomwaffen berichtet. Die USA sehen sich hochrangigen Regierungsvertretern zufolge mit einer neuen »ernsthaften Sicherheitsbedrohung« konfrontiert. Es gebe aber »keinen Grund zur Panik«. (Reuters/AFP/jW)