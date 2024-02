Italienischer Senat billigt Flüchtlingsdeal

Rom. Der Senat in Rom hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung eines Migrationsabkommens zwischen Italien und Albanien gebilligt und damit den Weg für den Deal freigemacht. Diesem zufolge sollen in Albanien zwei Aufnahmezentren entstehen. Dorthin sollen Asylsuchende gebracht werden, die von den italienischen Behörden auf hoher See aufgegriffen werden. In den von Italien betriebenen Zentren sollen die Asylanträge geprüft und schnelle Abschiebungen durchgeführt werden. Ein Erstaufnahmezentrum soll in der Hafenstadt Shëngjin an der Adria entstehen. (dpa/jW)