Armenien wirft Aserbaidschan Krieg vor

Jerewan. Armenien hat Aserbaidschan nach Gefechten an der Grenze vorgeworfen, einen Krieg anzuzetteln. Aserbaidschan wolle Armenien zufolge »in einigen Grenzabschnitten militärische Aktionen ausführen«, um »die militärische Eskalation in einen offenen Krieg gegen Armenien zu verwandeln«. Dies sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Donnerstag. Aserbaidschans Staatschef hatte am Mittwoch wiederholt, sein Land habe »keine territorialen Ansprüche gegen Armenien. Und sie müssen ihre Ansprüche aufgeben.« Bei Gefechten am Dienstag wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Jerewan vier armenische Soldaten getötet. (AFP/jW)Siehe Kommentar Seite 8