Aschermittwoch: Grüne sagen Veranstaltung ab

Biberach. Die Grünen haben ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach abgesagt. Als Grund nannte der Vorsitzende des Kreisverbands Biberach, Michael Groß, am Mittwoch »aggressive Stimmungen« bei Demonstrationen im Umfeld. Vor Beginn der Veranstaltung hatte es größere Proteste und Blockaden, unter anderem von Landwirten, gegeben. Seit dem Morgen hatten Bauern in Biberach protestiert und Straßen blockiert. Auf den Zufahrtsstraßen zur Stadthalle standen Dutzende Traktoren. Vor der Halle wurde ein großer Misthaufen abgeladen. Die Grünen treffen sich seit Jahren in Biberach, wo in diesem Jahr wieder viel Bundesprominenz erwartet wurde. (dpa/jW)