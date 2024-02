BRD erwägt Verlängerung von Grenzkontrollen

Prag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erwägt eine Verlängerung der stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Die Zahl »irregulärer« Migranten sei zwar zurückgegangen, dennoch würden nach wie vor viele Asylanträge registriert, sagte Faeser am Mittwoch in Prag. Faeser kündigte auch eine mögliche Ausweitung der Kontrollen auf alle deutschen Außengrenzen anlässlich der Fußballeuropameisterschaft 2024 im Juni und Juli an. Stationäre Kontrollen zu Polen und Tschechien waren im vergangenen September eingeführt worden, um von dort kommende Geflüchtete aufzuhalten. (AFP/jW)