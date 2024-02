Streik bei Tesla in Schweden geht weiter

Stockholm. Die IF Metall macht im Streik gegen US-Autobauer Tesla in Schweden Zugeständnisse, um »am härtesten von dem Konflikt betroffenen« Tesla-Fahrern Reparaturen zu ermöglichen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Demnach sollen fahruntüchtige Tesla-Fahrzeuge eines bestimmten Alters, die nicht unter eine Tesla-Garantie fallen, zwischen dem 19. Februar und 30. April wieder repariert werden. Allerdings nur in Werkstätten, die sich um Marken verschiedener Hersteller kümmern. Der Streik der Tesla-Beschäftigten zum Abschluss eines Tarifvertrags dauert mittlerweile seit Ende Oktober an. (AFP/jW)