Leipzig. Die Ampelregierung wird ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich senken, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Leipzig angekündigt. Erwartet werde nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. In ihrer Herbstprognose war die Regierung noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent im laufenden Jahr ausgegangen. Die wirtschaftliche Lage sei »dramatisch schlecht«, sagte Habeck. »So können wir nicht weitermachen.« Der Grünen-Politiker weilte am Mittwoch auf einem handwerkspolitischen Forum, auf dem er mit vereinzelten Buhrufen empfangen wurde. Nach Problemen des Handwerks gefragt, nannte Habeck die konjunkturelle Schwäche. »Die Leute haben weniger Geld, sie halten das Geld zurück, die Firmen investieren nicht.« Handwerkspräsident Jörg Dittrich monierte, bei der Ampelkoalition gebe es kein Erkenntnisproblem. (dpa/jW)