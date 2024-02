Berlin: Erstmals BSW-Kommunalfraktion

Berlin. Nach Übertritten aus der Fraktion von Die Linke in der Bezirksverordnetenversammlung des Berliner Bezirks Lichtenberg ist das im Januar gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erstmals mit einer Fraktion in der Berliner Kommunalpolitik vertreten. Nachdem die nun noch elfköpfige Linke-Fraktion am Montag den Austritt der Abgeordneten Norman Wolf, Tinko Hempel und Michael Niedworok bestätigt hatte, haben sich die drei Abgeordneten am Abend als BSW-Fraktion konstituiert. Camilla Schuler, Linke-Vorsitzende in Lichtenberg, erklärte, man suche »mit dem BSW den gleichen Austausch wie mit allen anderen demokratischen Parteien«. (jW)