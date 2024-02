Berlin verschärft Hochschulgesetz

Berlin. Als Konsequenz aus einem Angriff auf einen jüdisch-israelischen Studenten der Freien Universität will der Berliner Senat das Hochschulgesetz verschärfen. Die 2021 abgeschaffte Möglichkeit zur Exmatrikulation von Studenten als Ordnungsmaßnahme soll für bestimmte Fälle wieder eingeführt werden. Das teilte Senatssprecherin Christine Richter am Dienstag nach einer Sitzung der Landesregierung mit. ­Lahav S. war vor gut einer Woche nach einem Übegriff mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Ein mit Palästina solidarischer Kommilitone soll ihn auf einer Straße in Berlin-Mitte geschlagen haben. In der Vergangenheit war S. mehrfach mit solchen Studenten der FU aneinandergeraten. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff aus. Die FU belegte den mutmaßlichen Angreifer für drei Monate mit einem Hausverbot. (dpa/jW)