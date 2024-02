Finnland: Stichwahl um Präsidentschaft

Helsinki. Im EU- und NATO-Mitgliedstaat Finnland waren die Wahlberechtigten am Sonntag zu einer Stichwahl zwischen dem früheren konservativen Regierungschef Alexander Stubb (55) und dem ehemaligen Außenminister Pekka Haavisto (65, Grüne) aufgerufen. Die beiden hatten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor zwei Wochen die meisten Stimmen erhalten. Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr, so dass zum Redaktionsschluss noch keine Ergebnisse vorlagen. (dpa/jW)